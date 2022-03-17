Türk Kızılay, olağan ve önceden tahmin edilemeyen olağanüstü (doğal ve beşeri afet vb.) durumlarda, ikram araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Binlerce kişinin faydalanmasını sağlayan ikram araçları ile çorba, ikramlıklar, çay vb. dağıtımı gerçekleştirilmektedir.
Kızılay Engelsiz İkram Aracı Projesi kapsamında engelli bireylerin sahip oldukları engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Kızılay Engelsiz İkram Aracı;
-Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin rahatça araca girebilmeleri için platform,
-Görme engelli bireyler için kabartmalı yazılar ve ses sistemi,
-İşitme engelli bireyler için işaret dili ile görseller vb. özelliklere sahip olacaktır.
Kızılay Engelsiz teşkilatlarının olağan ve olağanüstü durumlarda, il ve ilçelerde sosyal hizmetin verilmesi (çorba dağıtımı, su, küçük ikramlıklar vb.) ve engelli bireyler için özel tasarlanmış ikram araçlarıyla insanlara hizmet edilmesi hedeflenmektedir. Engelsiz İkram Aracı, engelli gönüllerinin sahada Türk Kızılay ekipleriyle omuz omuza çalışması, özgüvenlerin artırılması, toplumda pozitif algı oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
Kızılay Engelsiz İkram Aracı Projesi ile engelleri ortadan kaldırmak için; tüm GSM operatörleri üzerinden “ENGELSİZ” yazıp 2868'e 10₺ göndererek katkı sağlayabilirsiniz.
Desteğiniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.
Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilirsiniz?
Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.
Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
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