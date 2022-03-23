Katarakt Tedavileri Bağışı





Afrika'da sıcak hava, beslenme, iklim koşulları ve doktor/tedavi imkanlarının yetersizliği sebebiyle pek çok insan genç yaşta katarakt olarak görme yeteneğini yitirmektedir.



Afrika’da katarakt hastası olan her 2.000 kişiden ancak biri tedavi olabilmektedir. Tedavi/Ameliyat olamayan birçok hasta ise karanlığa mahkûm yaşamaktadır.



Kızılay, Sudan’da tedaviye/ameliyata ihtiyaç duyan katarakt hastaları için harekete geçerek, katarakt ameliyatlarının yapılmasını planlamaktadır.



1.450 ₺ ile siz de Kızılay aracılığıyla Sudan’daki ihtiyaç sahibi insanların katarakt ameliyatı olmasını sağlayabilir veya istediğiniz tutarda katkıda bulunarak bölgedeki katarakt hastalarını aydınlıkla buluşturabilirsiniz!



Ayrıca "KATARAKT" yazıp 2868 'e SMS yollayarak da 10₺ katkıda bulunabilirsiniz.



Desteğiniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.



Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?

Banka larda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

larda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları), Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ndan,

Türk Kızılay ndan, Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.