Yurt Dışı Yardımları

Filistin'e İnsani Yardım
Filistin, Yardım, Bağış, Kızılay

Filistin’e İnsani Yardım

Filistin ve Gazze’ye uzun yıllardır insani yardımda bulunan, kalıcı projelere imza atan Türk Kızılay, 2008 yılından bu yana düzenli aralıklarla Filistin’e, Gazze’ye ve Kudüs’e yardımlarını ulaştırmaya devam ederek temel insani ihtiyaçları gidermekte, bölgede su şebekesinin yenilenmesi, tarımsal üretimin canlandırılması gibi birçok projeyi de hayata geçirmektedir.

Filistin Yaralı, Uzat Elini

7 Mayıs akşamı Mescidi-i Aksa ve çevresinde yaşanan olay ve saldırılarda ses bombaları ve plastik mermilerle yüzlerce Filistinli kardeşimiz yüz, göz ve göğüs bölgesinden yaralanmıştır. Bölgedeki hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle, sahra hastanelerinde hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs’te Filistin Kızılayı’na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria’dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini adına Türk Kızılay, Filistin Kızılay’ı ile koordinasyon halinde harekete geçmiştir.

Bu doğrultuda bölgeye 50.000$ tutarında acil müdahale tıbbi malzeme desteği iletilmiş, ilave ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil bir ihtiyaç haline gelen ambulans temini için yardım kampanyası başlatmıştır.

Mübarek Ramazan ayında saldırıya uğrayan kardeşlerimiz için ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay’ına ambulans ulaştırabilmemiz için destek verin Kudüs’ün ve Gazze’nin yaralarını birlikte saralım.

Siz de tüm GSM operatörleri üzerinden “FİLİSTİN” yazıp 2868'e SMS yollayarak 10₺ bağışta bulunabilirsiniz.

Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından,

  • Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri; IBAN: TR 8200 0100 1745 0000 2868 5238 - SWIFT: TCZBTR2A
  • Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri; IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01 KONTO NO: 1080000001 - BLZ: 512 207 00 - SWIFT: TCZBDEFF

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

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Filistin'e İnsani Yardım

BAĞIŞ TUTARI:

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13.5.2021

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