Pazarcık Depremi Bağışı

Deprem Bağışı

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda deprem meydana gelmiştir.

Türk Kızılay, depremin ardından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm bölgeler için yardım malzemesi sevkiyatını başlatmıştır.

Gıda, barınma vb. yardımlarımızla daha fazla depremzedeye ulaşmak ve yanlarında olmak için desteğinize ihtiyaç var. İstediğiniz tutarda bağış yaparak siz de depremzedelerimize yardım eli uzatabilirsiniz.

“DEPREM” yazıp 2868'e SMS yollayarak 15₺ bağışta bulunabilir; banka yoluyla bağış yapmak için hesap numaralarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

