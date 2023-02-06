Afet Yardımları

Pazarcık Depremi Bağışı

Deprem Bağışı

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda deprem meydana gelmiştir.

Türk Kızılay, depremin ardından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm bölgeler için yardım malzemesi sevkiyatını başlatmıştır.

Gıda, barınma vb. yardımlarımızla daha fazla depremzedeye ulaşmak ve yanlarında olmak için desteğinize ihtiyaç var. İstediğiniz tutarda bağış yaparak siz de depremzedelerimize yardım eli uzatabilirsiniz.

“DEPREM” yazıp 2868'e SMS yollayarak 15₺ bağışta bulunabilirsiniz.

Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. ​Ayrıca diğer insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay’a destek olabilirsiniz.

Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?
  • Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,
  • Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),
    Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;
    IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 Kopyala SWIFT: TCZBTR2A Kopyala
    Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;
    IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01 Kopyala
    KONTO NO: 1080000001 Kopyala
    BLZ: 512 20 700  Kopyala - SWIFT: TCZBDEFF Kopyala
  • 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,
  • Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,
  • Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play
  • Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.
Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.
Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Diğer İletişim Kanallarımız
Türk Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü E-mail: bagis@kizilay.org.tr
Türk Kızılay Kurumsal WhatsApp Hattı:+90 552 150 1868

 
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Pazarcık Depremi Bağışı

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7.2.2023

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