Genel Bağış

Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana hayırsever halkımızdan aldığı güç ile ülkemizde ve dünyada insan ıstırabını dindirmek, insan onurunu korumak için çalışmaktadır. Kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet göstermektedir.Kuruluşundan bugüne yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de insani yardım faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak Kızılay’ın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Nakdi bağışınızı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapabilir, altın vb. nakde çevrilebilen ve nakit benzeri olarak tanımlanan finansal araçlar ile gerçekleştirebilirsiniz.Aynı zamanda “yazıp’e göndererek de (10₺) katkıda bulunabilirsiniz.Desteğiniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.

Siz de nakdi bağışta bulunarak Kızılay’ın insani yardım çalışmalarına destek olabilir, binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilirsiniz.

Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana hayırsever halkımızdan aldığı güç ile ülkemizde ve dünyada insan ıstırabını dindirmek, insan onurunu korumak için çalışmaktadır. Kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşundan bugüne yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de insani yardım faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak Kızılay’ın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Nakdi bağışınızı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapabilir, altın vb. nakde çevrilebilen ve nakit benzeri olarak tanımlanan finansal araçlar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda “BAĞIŞ” yazıp 2868’e göndererek de (10₺) katkıda bulunabilirsiniz.

Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından,

Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri; IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A

Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri; IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01 KONTO NO: 1080000001 - BLZ: 512 207 00 - SWIFT: TCZBDEFF

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.