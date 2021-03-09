Genel Bağışlar

Genel Bağış

Siz de nakdi bağışta bulunarak Kızılay’ın insani yardım çalışmalarına destek olabilir, binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilirsiniz.

Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana hayırsever halkımızdan aldığı güç ile ülkemizde ve dünyada insan ıstırabını dindirmek, insan onurunu korumak için çalışmaktadır. Kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşundan bugüne yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de insani yardım faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak Kızılay’ın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Nakdi bağışınızı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapabilir, altın vb. nakde çevrilebilen ve nakit benzeri olarak tanımlanan finansal araçlar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda “BAĞIŞ” yazıp 2868’e göndererek de (10₺) katkıda bulunabilirsiniz.

Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından,

  • Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri; IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A
  • Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri; IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01 KONTO NO: 1080000001 - BLZ: 512 207 00 - SWIFT: TCZBDEFF

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

; ;

Genel Bağış

BAĞIŞ TUTARI:

Türk Telekom abonesi iseniz, DÜZENLİ KIZILAY yazıp 3965'e SMS göndererek her ay 10 ₺ tutarında düzenli bağış yapabilirsiniz. Detaylar için lütfen tıklayınız.

Varsa sizi yönlendiren şube ya da temsilcilik:

Düzenli Bağış Bilgileriniz?

Bu bölümde seçmiş olduğunuz bilgiler ile kampanyaya her ay düzenli bağış yapabilirsiniz.

18.7.2022

*Bağışta bulunmak istediğiniz tutar ..... ay boyunca, her ayın ..... günü kredi kartınızdan tahsil edilecektir..

BAĞIŞÇI BİLGİLERİNİZ:

İsterseniz giriş yapmadan da devam edebilirsiniz!

Bilgileriniz bizim için değerlidir. Lütfen tüm alanları eksiksiz doldurunuz. "*" ile işaretlenen alanlar zorunludur !

Kredi/Banka Kartından Ödeme İşlemleri Formu

Banka sistemimiz 3D Secure ve 1024 bit SSL şifreleme ile güvenliğinizi sağlamaktadır.

Kartınızdan Çekilecek Tutar :0
Taksit sayısı seçimi kredi kartı numarası girildikten sonra yapılabilir. Taksit yapılabilmesi için kredi kartının Türkiye'den alınmış ve taksit özellikli olması gerekir. *Anlaşmalı Bankalar: Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank, Finansbank *
Diğer Ödeme Yöntemleri İşlemleri Formu

Banka sistemimiz 3D Secure ve 1024 bit SSL şifreleme ile güvenliğinizi sağlamaktadır.

Değerli bağışçımız, yurtdışından banka aracılığıyla Kurumumuza yapacağınız bağış işleminiz hafta içi ve bankanın mesai saatleri (Türkiye saati ile 09:00 -17:00) içerisinde olması gerekmektedir. Hafta sonu veya bankanın mesai saatleri dışında yapacağınız bağış işlemlerinde TL/EURO kur aralığının yüksek olmasından dolayı fark meydana gelmekte ve bu fark banka tarafından ödemenize yansıtılmaktadır.

Kartınızdan Çekilecek Tutar :0

BANCONTACT
BANCONTACT

EPS
EPS

GIROPAY
GIROPAY

IDEAL
IDEAL

MYBANK
MYBANK

SOFORT
SOFORT

BKM Express Ödeme İşlemleri Formu

Banka sistemimiz 3D Secure ve 1024 bit SSL şifreleme ile güvenliğinizi sağlamaktadır.

Kartınızdan Çekilecek Tutar : 0

BKM Express ile bağış Yapmak için aşağıdaki BKM logosuna tıklayınız.