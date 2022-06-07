Kurumsal Site
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Kurban vekaletinizi
Kızılay’a verin
,
usulüne uygun olarak kesilen kurbanınız
yıl boyu sofralara bereket olsun.
Modern Kesimhanelerde
Veteriner Hekim ile Birlikte
Din Görevlileri Eşliğinde
VEKÂLET VER
DETAYLI BİLGİ
KURBAN BEDELi
YURT İÇİ
2.475 TL
YURT DIŞI
1.475 TL
İLE 7/24 BAĞIŞ
2 TAKSİT İMKANI
(Bazı bankalarda
ek +2 Taksit)
Modern Kesim Tesislerinde
Veteriner Hekim ile Birlikte
Din Görevlileri Eşliğinde
VEKÂLET VER
DETAYLI BİLGİ
Kurban vekaletinizi
Kızılay’a verin
, usulüne uygun olarak kesilen kurbanınız
yıl boyu sofralara bereket olsun.
ile 7/24 BAĞIŞ
2 TAKSİT İMKANI
(Bazı bankalarda
ek +2 Taksit)
Yurt içi
VACİP KURBAN VEKALETİ
Yurt İçi /
₺
2.475
1
hisse
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
VEKALET VER
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
Yurt dışı
VACİP KURBAN VEKALETİ
Yurt Dışı /
₺
1.475
1
hisse
KURBAN BEDELİ (TL) :
1.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
110
$
/
100
€
/
85
£
/
105
CHF
VEKALET VER
KURBAN BEDELİ (TL) :
1.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
110
$
/
100
€
/
85
£
/
105
CHF
KURBAN VEKALETİ
Adak /
₺
2.475
1
hisse
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
VEKÂLET VER
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
KURBAN VEKALETİ
Akika /
₺
2.475
1
hisse
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
VEKÂLET VER
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
KURBAN VEKALETİ
Şükür /
₺
2.475
1
hisse
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
VEKÂLET VER
KURBAN BEDELİ (TL) :
2.475
TL
DÖVİZ BEDELLERİ:
175
$
/
165
€
/
140
£
/
170
CHF
2022 HEDEFLERİ
2021 KURBAN
2020 KURBAN
TOPLAM VEKÂLET HEDEFİ
142.000 Vekâlet
YARARLANICI SAYISI
4 milyon ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
22 Ülke
Vekâlet Hedefi: 142.000
Yararlanıcı: 4 Milyon
Ülke: 22
TOPLAM VEKÂLET SAYISI
141.392 Vekâlet
YARARLANICI SAYISI
4,19 milyon ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
23 Ülke
Vekâlet Sayısı: 141.392
Yararlanıcı: 4,19 Milyon
Ülke: 23
TOPLAM VEKÂLET SAYISI
149.024 Vekâlet
YARARLANICI SAYISI
4,54 milyon ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
17 Ülke
Vekâlet Sayısı: 149.024
Yararlanıcı: 4,54 Milyon
Ülke: 17
Bağışlarınızı Ulaştırabileceğiniz Kanallarımız
Tüm Banka Şubeleri,
Mobil Bankacılık ve
İnternet Bankacılığı Kanallarında
Kızılay Hesabı
İle 7/24 Bağış
Yurt Dışından Bağış
Bancontact, EPS, GiroPay, Ideal, MyBank, Sofort
kizilay.org.tr
168
Bağış ve İletişim Hattı
00 90 212 390 38 00
Yurt Dışı Bağış
ve İletişim Merkezi
Şubelerimiz
Kızılay Posta Çeki
PTT Şubelerinde 2868 No’lu
Kızılay
Mobil Bağış
Uygulaması
Yurt içinden Havale ve
EFT yoluyla bağış yapmak
için hesap numaramız
ZİRAAT
BANKASI
IBAN:
TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254
KOPYALA
SWIFT:
TCZBTR2A
Banka aracılığıyla bağış yaparken açıklama alanına ad-soyad, telefon numarası ve "kampanya adı" bilgisini ekleyiniz.
Yurt dışından bağış
yapmak için
ZIRAAT BANK
INTERNATIONAL AG
FILLIALE
FRANKFURT
IBAN:
DE26 5122 0700 1080 0000 01
KOPYALA
KONTO NO:
1080000001
BLZ:
512 207 00
SWIFT:
TCZBDEFF
Banka aracılığıyla bağış yaparken açıklama alanına ad-soyad, telefon numarası ve "kampanya adı" bilgisini ekleyiniz.