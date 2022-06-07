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Kurban vekaletinizi Kızılay’a verin, usulüne uygun olarak kesilen kurbanınız
yıl boyu sofralara bereket olsun.
ile 7/24 BAĞIŞ 2 TAKSİT İMKANI
(Bazı bankalarda
ek +2 Taksit)
Yurt içi
VACİP KURBAN VEKALETİ      
Yurt İçi / 2.475
1 hisse
KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
VEKALET VER
KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
Yurt dışı
VACİP KURBAN VEKALETİ      
Yurt Dışı / 1.475
1 hisse
KURBAN BEDELİ (TL) : 1.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
110 $  /  100  /  85 £  /  105 CHF
VEKALET VER
KURBAN BEDELİ (TL) : 1.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
110 $  /  100  /  85 £  /  105 CHF
     
     
KURBAN VEKALETİ
Adak / 2.475
1 hisse
KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
VEKÂLET VER

KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
KURBAN VEKALETİ
Akika / 2.475
1 hisse
KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
VEKÂLET VER

KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
KURBAN VEKALETİ
Şükür / 2.475
1 hisse
KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
VEKÂLET VER

KURBAN BEDELİ (TL) : 2.475 TL

DÖVİZ BEDELLERİ:
175 $  /  165  /  140 £  /  170 CHF
2022 HEDEFLERİ 2021 KURBAN 2020 KURBAN
TOPLAM VEKÂLET HEDEFİ
142.000 Vekâlet
YARARLANICI SAYISI
4 milyon ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
22 Ülke
Vekâlet Hedefi: 142.000
Yararlanıcı: 4 Milyon
Ülke: 22
TOPLAM VEKÂLET SAYISI
141.392 Vekâlet
YARARLANICI SAYISI
4,19 milyon ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
23 Ülke
Vekâlet Sayısı: 141.392
Yararlanıcı: 4,19 Milyon
Ülke: 23
TOPLAM VEKÂLET SAYISI
149.024 Vekâlet
YARARLANICI SAYISI
4,54 milyon ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
17 Ülke
Vekâlet Sayısı: 149.024
Yararlanıcı: 4,54 Milyon
Ülke: 17
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Kızılay Hesabı

İle 7/24 Bağış
Yurt Dışından Bağış Bancontact, EPS, GiroPay, Ideal, MyBank, Sofort
kizilay.org.tr
168 Bağış ve İletişim Hattı
00 90 212 390 38 00 Yurt Dışı Bağış
ve İletişim Merkezi
Şubelerimiz
Kızılay Posta Çeki PTT Şubelerinde 2868 No’lu
Kızılay
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