ZEKÂT GIDA YARDIMI FİDYE / FİTRE İFTAR SOFRASI ÇOCUK İKRAM PAKETİ OYUNCAK YARDIMI BAYRAMLIK AŞEVİ GENEL BAĞIŞ
Zekât
Zekât bağışlarınızı isteğiniz biçimde, zekat almaya uygun ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz.
Zekâtım Nakit Yardımı Olsun
Aile
BAĞIŞ YAP
Zekâtım Gıda Yardımı Olsun
Aile
BAĞIŞ YAP
Zekâtım Burs Olsun
Kişi
BAĞIŞ YAP
Zekâtım Yetim Desteği Olsun
Kişi
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22 Gün kaldı
Gıda Yardımı
Yurt içinde ve yurt dışında 500 ₺'lik gıda yardımları ile Ramazan bereketi bütün evlere yayılsın.
Yurt İçindeki İhtiyaç Sahipleri İçin;
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Yurt Dışındaki İhtiyaç Sahipleri İçin;
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BİLGİ AL
22 Gün kaldı
Fidye / Fitre
SMS bağışlarınızla toplanan fidye az çok demeden
paylaşmanın mutluluğunu yaşayın.
Fitre için
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Minimum fitre tutarı 40 TL’dir.
Fidye
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Minimum fidye tutarı 40 TL’dir.
22 Gün kaldı
İftar Sofrası
Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında organize edeceğimiz iftarlarla, bağışlarınız iyiliğe dönüşsün.
Yurt Dışı
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40 TL (1 kişi iftar yardımı bedeli);
Yurt İçi
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40 TL (1 kişi iftar yardımı bedeli);
22 Gün kaldı
Çocuk İkram Paketi
Diğer gıda paketlerinden farklı olarak ihtiyaç sahibi çocukları sevindirecek atıştırmalıklar içermekte olup, dilediğiniz tutarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi çocukların sevincine vesile olabilirsiniz.
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22 Gün kaldı
Oyuncak Yardımı
Çocukları sevindirecek oyuncaklar alınması için, dilediğiniz tutarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi çocukların sevincine vesile olabilirsiniz.
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22 Gün kaldı
Bayramlık
Bayramda çocukların yüzü yine gülecek.
Yeter ki inan buna!
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Ayrıca Bayramlık yazıp 2868’e mesaj atarak, 10 TL bağış yapabilirsiniz.

22 Gün kaldı
Aşevi
Bağışlarınızla aşevlerimizde hazırlanan ve sunulan sıcak yemeklerle, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürün.
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20 TL (1 kişi öğün bedeli)

Ayrıca AŞEVİ yazıp 2868’e mesaj atarak, 10 TL bağış yapabilirsiniz.

22 Gün kaldı
Genel Bağış
İnsani yardım faaliyetlerine bulunacağınız
nakdi bağışlarla, yardımlarınız milyonlara ulaşsın.
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22 Gün kaldı
2020 RAMAZAN YARDIMLARI 2021 RAMAZAN YARDIMLARI 2022 RAMAZAN YARDIM HEDEFLERİ
ZEKAT / FİTRE / FİDYE
400’er ₺ nakit desteği
175.768 ihtiyaç sahibi
YURT İÇİ GIDA YARDIMI
1.7 milyon ihtiyaç sahibi
YURT DIŞI GIDA YARDIMI
91 bin gıda kolisi
ÇOCUK KOLİSİ
200 binden fazla
550 bin çocuk
AŞEVLERİ
20 aşevinde
3 milyon ihtiyaç sahibi
HİJYEN PAKETİ
278 bin hijyen paketi
417 bin ihtiyaç sahibi
BAYRAMLIK
130 bin bayramlık ve 150’şer ₺
50 bin ihtiyaç sahibi
ÜLKE SAYISI
16 Ülke
İNSANİ YARDIM
7.774.000 İhtiyaç Sahibine
Toplam Değeri 232.860.000 TL
İnsani Yardım
NAKDİ YARDIM
188.480 Aileye
92.235.996 TL Nakdi Yardım
GIDA YARDIMI
İhtiyaç Sahibi 132.834
Aileye Gıda Yardımı
ÇOCUK İKRAM PAKETİ
İhtiyaç Sahibi 467.213
Çocuğa İkram Paketi
KONSERVE
İhtiyaç Sahibi 2.280.000
Kişiye 570.000 Konserve Yardımı
İFTAR YEMEĞİ
Toplam 2.132.667 Kişilik İftar Yemeği
ALIŞVERİŞ KARTI
23.426 Aileye 5.835.460 TL Değerinde Alışveriş Kartıyla Destek
GİYİM YARDIMI
İhtiyaç Sahibi 368.405 Kişiye Giyim Yardımı
MUHTELİF YARDIMLAR
İhtiyaç Sahibi 252.631 Kişiye Diğer Muhtelif Yardımlar
YURT DIŞI (19 Ülkede)
635.850 Kişiye Gıda Yardımı
106.818 Kişiye İftarlık Yardımı
151.776 Kişiye Giyim Yardımı
İNSANİ YARDIM
Yurt İçi Ve Yurt Dışında Toplam 8.000.000 İhtiyaç Sahibine Değeri 398.5 Milyon TL Olan İnsani Yardım
NAKDİ YARDIM
220.000 Aileye 110 Milyon TL Nakdi Yardım
GIDA YARDIMI
İhtiyaç Sahibi 97.000 Aileye 29.1 Milyon TL Değerinde Gıda Yardımı
ÇOCUK İKRAM PAKETİ
İhtiyaç Sahibi 140.000 Çocuğa 2.8 Milyon TL Degerinde İkram Paketi
OYUNCAK
İhtiyaç Sahibi 3.000 Çocuğa 450 Bin TL Degerinde Oyuncak
KONSERVE
İhtiyaç Sahibi 1.170.000 Kişiye 585.000 Konserve Kavurma
İFTAR YEMEĞİ
Toplam 3.800.000 Kişilik 76 Milyon TL Değerinde İftar Yemeği
ALIŞVERİŞ KARTI
49.000 Aileye 24.5 Milyon TL Değerinde Alışveriş Kartıyla Destek
BAYRAMLIK
İhtiyaç Sahibi 506.000 Kişiye 76 Milyon TL Değerinde Giyim Yardımı
YURT DIŞI (23 Ülkede)
585.000 Kişiye Gıda, 230.000 Kişiye İftarlık, 32.500 Kişiye Giyim Yardımı
6.500 Kişiye Nakit Destek
Bağışlarınızı Ulaştırabileceğiniz Kanallarımız
Tüm Banka Şubeleri,
Mobil Bankacılık ve
İnternet Bankacılığı Kanallarında Kızılay Hesabı İle 7/24 Bağış
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00 90 216 168 11 22 Yurt Dışı Bağış
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Şubelerimiz
PTT Şubelerinde
2868 No’lu
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