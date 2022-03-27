İNSANİ YARDIM
Yurt İçi Ve Yurt Dışında Toplam 8.000.000 İhtiyaç Sahibine Değeri 398.5 Milyon TL Olan İnsani Yardım
NAKDİ YARDIM
220.000 Aileye 110 Milyon TL Nakdi Yardım
GIDA YARDIMI
İhtiyaç Sahibi 97.000 Aileye 29.1 Milyon TL Değerinde Gıda Yardımı
ÇOCUK İKRAM PAKETİ
İhtiyaç Sahibi 140.000 Çocuğa 2.8 Milyon TL Degerinde İkram Paketi
OYUNCAK
İhtiyaç Sahibi 3.000 Çocuğa 450 Bin TL Degerinde Oyuncak
KONSERVE
İhtiyaç Sahibi 1.170.000 Kişiye 585.000 Konserve Kavurma
İFTAR YEMEĞİ
Toplam 3.800.000 Kişilik 76 Milyon TL Değerinde İftar Yemeği
ALIŞVERİŞ KARTI
49.000 Aileye 24.5 Milyon TL Değerinde Alışveriş Kartıyla Destek
BAYRAMLIK
İhtiyaç Sahibi 506.000 Kişiye 76 Milyon TL Değerinde Giyim Yardımı
YURT DIŞI (23 Ülkede)
585.000 Kişiye Gıda, 230.000 Kişiye İftarlık, 32.500 Kişiye Giyim Yardımı
6.500 Kişiye Nakit Destek