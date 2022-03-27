İftar Sofrası

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında organize edeceğimiz iftarlarla, bağışlarınız iyiliğe dönüşsün.

Bağış Yapmak İstediğiniz Tutar ₺ Tahmini Faydalanıcı Sayısı Yurt Dışı BAĞIŞ YAP BİLGİ AL 40 TL (1 kişi iftar yardımı bedeli); Yurt İçi BAĞIŞ YAP BİLGİ AL 40 TL (1 kişi iftar yardımı bedeli);